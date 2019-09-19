В Кишинёве состоялась церемония закрытия фестиваля «ТЭФИ-Содружество» (ВИДЕО, ФОТО)

Игорь и Галина Додон приняли участие в церемонии закрытия фестиваля «ТЭФИ-Содружество», который проходил в Кишиневе 16-18 сентября под патронатом Президента Республики Молдова. Это первое в нашей стране событие такого масштаба в области СМИ, в котором приняли участие представители 12 стран.

– Отметил, что у Молдовы есть опыт создания монументальных художественных и документальных картин. Всем известны такие имена, как Эмиль Лотяну, Михаил Волонтир и другие. Выразил надежду на то, что данное мероприятие даст новый импульс развитию документального кино в Молдове. Искренне поблагодарил организаторов за отличное проведение фестиваля и продвижение Молдовы, в том числе в качестве туристического направления. Призвал организовывать и другие подобные мероприятия, которые способствуют популяризации богатой истории и культуры Республики Молдова, – подчеркнул глава государства.