В Кишинёве сняли на видео массовую драку с участием мужчин и женщин: в ход пошли не только кулаки, но и бутылки

В Кишинёве сняли на видео массовую драку с участием мужчин и женщин: в ход пошли не только кулаки, но и бутылки

Несколько женщин и мужчин наносили друг другу удары кулаками, а также ногами и тянули друг друга за волосы. Более того, некоторые из разбушевавшихся применили и бутылки.

Инцидент произошёл в одном из столичных кафе, которое, по предварительным данным, находится на территории Центрального рынка. Судя по всему, клиентами заведения являются любители спиртных напитков со стажем. Видео с места происшествия было снято очевидцем и опубликовано в группе «Chisinau.fail».

С чего началось побоище – остаётся пока неизвестным. Активными участниками драки стали не только мужчины, но и женщины. Они ругались, используя нецензурную речь, тянули друг друга за волосы и, по всей вероятности, находились в состоянии алкогольного опьянения. Несколько мужчин пытались разнять дерущихся, но они всё равно продолжали свой конфликт.

На место происшествия была вызвана полиция.

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