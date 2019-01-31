В Кишинёве скончался 4-месячный младенец: родители ждали скорую помощь 2 часа

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Ребёнок 4 месяцев от роду скончался вчера в Муниципальной детской клинической больнице №1 на улице Сергея Лазо после того, как родители младенца ждали скорую помощь около 2 часов.

О трагическом инциденте рассказала в социальных сетях молдавская певица Татьяна Хегя. По её словам, эта ночь была ужасной, так как она стала свидетелем худшего сценария, будто вырванного из фильма.

– Я находилась в детской городской больнице. Внезапно скорая помощь привозит маму с ребёнком на руках и врач говорит: «Сразу в реанимацию, у него были судороги». Примерно через 20 минут на этаже, заполненном тревожной тишиной, послышался крик, крик, который кто-то может описать, как крик сумасшедшей женщины, психопатки (как некоторые выражаются). Я почувствовала сразу: только мать может так стонать от потери и боли, – написала Татьяна Хегя.

Далее по её словам, женщина стала просить отдать её ребёнка. Но младенец скончался. Мать в отчаянии стала кричать, что не для этого она ждала скорую помощь 2 часа.

– Плачу и ужасаюсь тому, что скорая помощь добирается к пациенту за 2 часа. Я не знаю причину смерти, но за 2 часа можно многое сделать, чтобы спасти жизнь человека. Меня поражают многие моменты в нашей медицине, – добавила певица.

Как сообщила замдиректора Муниципальной детской больницы №1 Алёна Ротарь, ребёнка привезли в больницу без признаков жизни. В больнице проводились только реанимационные маневры, которые не увенчались успехом. Он уже был мертв, когда прибыл в учреждение, но согласно протоколу врачи были обязаны провести реанимационные маневры, пишет unica.md.

– По нашим предположениям, ещё не подтверждённым, смерть наступила в результате менингококковой инфекции с молниеносным эффектом, поскольку на теле были кровянистые высыпания. Тем не менее точный диагноз будет установлен в результате судебно-медицинской экспертизы, – сообщила Алёна Ротарь.