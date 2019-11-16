В Кишинёве школьница пыталась свести счёты с жизнью на уроке

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Ученица седьмого класса была доставлена в столичный Центр матери и ребёнка после того, как пыталась покончить жизнь самоубийством на уроке. Инцидент произошёл несколько дней назад в одном из лицеев Кишинёва.

Девочка-подросток была госпитализирована в тяжёлом состоянии после того, как выпила смертельно опасную дозу таблеток. Врачи говорят, что была отмечена положительная динамика, поэтому юная пациентка может быть выписана через несколько дней, передаёт unica.md.

Известно, что у школьницы были проблемы с математикой, но стало ли это причиной попытки самоубийства – не известно.