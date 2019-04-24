В Кишинёве школьница перепутала троллейбус и очутилась в незнакомом ей месте: сотрудники НИП помогли отыскать её родителей (ВИДЕО)

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В Кишинёве девочка перепутала троллейбус и оказалась в другом конце сектора Центр. Перепуганного ребенка заметили сотрудники Национального инспектората полиции (НИП).

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники НИП, которые следили за дорожным движением, заметили напуганную девочку. Они узнали, что малышка потерялась, и помогли отыскать её родителей. Девочку в безопасности привели к отцу.

Национальный инспекторат патрулирования призывает всех родителей объяснить детям, как себя нужно вести, если они потерялись. Кроме того, следует убедиться, что ребёнок может назвать полные имена родителей, номера их телефонов и домашний адрес.

Стражи порядка также рекомендуют родителям объяснять детям, что в трудных ситуациях они должны обращаться к полицейским и ни в коем случае не идти куда-либо с незнакомыми людьми.