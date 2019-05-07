В Кишинёве шестеро мужчин изнасиловали двух девушек и сбросили с балкона одну из них: двоих подозреваемых объявили в розыск

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Четверо мужчин задержаны, ещё двое объявлены в розыск за двойное изнасилование и попытку убийства. Одна из пострадавших – несовершеннолетняя. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии и находится в коме.

Чудовищное происшествие случилось в ночь с 4 по 5 мая в одной из квартир дома в центре столицы. После того, как подозреваемые вернулись с праздника, организованного за городом, они направились в квартиру, в которой находились две девушки, одна из них – 16-летняя. В результате психологического давления они изнасиловали девушек, а чтобы скрыть следы преступления, сбросили несовершеннолетнюю с балкона квартиры седьмого этажа. Второй потерпевшей удалось сбежать и вызвать полицию. Несовершеннолетняя была госпитализирована в тяжёлом состоянии, на данный момент она находится в состоянии комы.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ, подозреваемым – от 20 до 26 лет. Четверо из них были задержаны на 72 часа. Примечательно, что один из них совершил преступление, находясь под предварительным домашним арестом, наложенным за грабёж, совершённый 2 месяца назад. Изначально он был помещён в изолятор, но позже суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Буюканы изменил меру пресечения, освободив подозреваемого и поместив его под домашний арест. Сейчас ему грозит уголовное наказание не только за грабёж, но и за двойное изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней. Прокуроры обжаловали решение судей об освобождении из-под стражи подозреваемого и потребуют в суде ордеры на арест всех шестерых мужчин.

Двое сбежавших были объявлены в розыск. В связи с этим полицейские и прокуроры просят помощи граждан в поимке предполагаемых опасных преступников. Тех, кто узнал мужчин с фотографий, просят немедленно сообщать в ближайший инспекторат полиции или звонить по номерам: (022) 27-22-57 или 0-799-52-423.

За изнасилование и попытку убийства преступникам грозит до 20 лет тюрьмы.