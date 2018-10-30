В Кишинёве разыскиваются попавшие на камеру наглые велосипедные воры (ФОТО, ВИДЕО)

Кража велосипеда из дома в секторе Чеканы попала на камеру видеонаблюдения. Ролик был опубликован в социальной сети.

Владелец украденного имущества разыскивает наглых воров, которые украли велосипед прямо из холла жилого дома в секторе Чеканы. Инцидент произошёл 27 октября, приблизительно в 11.35. Двое молодых людей, приблизительно 18-20 лет, неизвестным образом проникли в здание и, пройдясь по этажам, прихватили то, что было в свободном доступе.

Стоит отметить, что общественность возмутил не столько факт кражи, сколько то, что, несовершеннолетняя девочка лет 7-и зашла в лифт с предполагаемыми злоумышленниками и беседовала с ними, что доказывают кадры с камеры наблюдения.

Видео: Кристина Тодика