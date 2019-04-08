В Кишинёве разыскивают женщину, подозреваемую в краже (ВИДЕО)

В Кишинёве разыскивают женщину, подозреваемую в краже (ВИДЕО)

Женщину, которую зафиксировала камера видеонаблюдения, разыскивает Инспекторат полиции сектора Центр по подозрению в краже.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, кража преступление произошло 22 января в то время, как подозреваемая находилась в магазине, расположенном на улице Тирасполь столичного сектора Центр. Воспользовавшись невнимательностью 50-летней женщины, она украла конверт, в котором находилось 200 евро.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд на пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

Тех, кто узнал женщину, которая появляется на кадрах, просят звонить по номерам: 068923117 или 112.

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