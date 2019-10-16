В Кишинёве разыскивают женщину, обокравшую магазин одежды (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Центр разыскивают женщину с видеозаписи. Она подозревается в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, инцидент произошёл 28 мая в магазине, расположенном на бульваре Штефан чел Маре в столичном секторе Центр. Воспользовавшись невнимательностью сотрудников магазина, клиентка украла вещи, общая стоимость которых составляет 1 445 леев.

По факту кражу было возбуждено уголовное дело. Виновной грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Тех, кто узнал женщину с видеозаписи, просят звонить по номеру 079 575 130. Конфиденциальность источников гарантируется.