В Кишинёве разыскивают вора, укравшего телефон у пенсионерки (ФОТО)

В Кишинёве разыскивают вора, укравшего телефон у пенсионерки (ФОТО)

Житель Кишинёва опубликовал в социальной сети фотографии, на которых изображён мужчина, укравший телефон у бабушки. Он попросил помощи у жителей столицы в поисках злоумышленника.

– Прошу помощи в поисках вора, который украл телефон у бабушки. Произошло всё 15 июня в магазине, который находится в районе аэропорта, на улице Мунчештское шоссе, 784, – написал автор публикации.

По его словам, женщина забыла телефон на прилавке, а мужчина присвоил его. Тех, кто узнал злоумышленника, просят сообщать об этом в полицию.

Фото: Кишинёвская группа взаимопомощи

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