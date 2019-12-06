В Кишинёве разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

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67-летняя Мария Бардиян пропала 30 ноября. Последний раз её видели в столичном секторе Ботаника, недалеко от Зоопарка.

Сообщение о пропаже Марии Бардиян опубликовано в социальной сети, на странице поискового добровольческого отряда «COD». Согласно полученной информации, женщина пережила инсульт, возможна потеря памяти.

Приметы: рост 150 см, среднее телосложение.

Одежда: синяя куртка, косынка в цветочек, полуботинки.

Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по номеру Службы 112.