В Кишинёве разыскивают пропавшую 2 недели назад 14-летнюю девушку (ФОТО)

В Кишинёве разыскивают пропавшую 2 недели назад 14-летнюю девушку (ФОТО)

14-летняя девушка ушла из дома 2 недели назад и до сих пор не вернулась. Полиция и родственники просят помощи у граждан страны в поисках пропавшей.

Согласно полученной информации, Лаура Коломец проживает в столичном районе Телецентр, пишет unimedia.info. Она ушла из дома 1 марта и до сих пор не вернулась. Поиски полиции и родственников не увенчались успехом, поэтому родные обратились за помощью к общественности.

Тем, кто узнал девушку или располагает какой-либо информацией о её местонахождении, просят звонить по номерам: 68526230 или 68526220.

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