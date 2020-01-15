В Кишинёве разыскивают пропавшего без вести молодого человека

В Кишинёве разыскивают пропавшего без вести молодого человека

В Кишинёве пропал 31-летний Апостол Валентин. Последний раз мужчину видели вечером 10 января. После этого родные потеряли с ним связь.

Приметы: рост 177, телосложение среднее, спортивное, волосы тёмные, глаза карие, смуглая кожа. Вероятнее всего, был одет в спортивную одежду.

Сообщение о пропаже Апостола Валентина опубликовано в социальной сети, на странице поискового добровольческого отряда «COD».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить в Службу 112 или по номеру +373 79 61 63 81.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md