В Кишинёве разыскивают пропавшего без вести молодого человека

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В Кишинёве пропал 31-летний Апостол Валентин. Последний раз мужчину видели вечером 10 января. После этого родные потеряли с ним связь.

Приметы: рост 177, телосложение среднее, спортивное, волосы тёмные, глаза карие, смуглая кожа. Вероятнее всего, был одет в спортивную одежду.

Сообщение о пропаже Апостола Валентина опубликовано в социальной сети, на странице поискового добровольческого отряда «COD».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить в Службу 112 или по номеру +373 79 61 63 81.