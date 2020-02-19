В Кишинёве разыскивают наглых воришек: один украл камеру видеонаблюдения, второй – ноутбук (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника разыскивают двух воришек. Тех, кто узнал мужчин с видеозаписи, просят срочно сообщить об этом в полицию.

Первый мужчина украл камеру наружного видеонаблюдения, установленную на стене кафе на улице Гренобле. Ущерб в этом случае составил 2 500 леев.

Второй мужчина подозревается в краже ноутбука, стоимость которого составляет 8 400 леев. Инцидент произошёл в магазине, расположенном на бульваре Дачия.

Подозреваемым грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал мужчин с видеозаписи, просят срочно звонить по номеру: 079 325 566.