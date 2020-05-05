В Кишинёве разыскивают без вести пропавшего молодого человека

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29-летний Дмитрий Гергележиу, который проживает в столичном секторе Ботаника, пропал вчера, 4 мая. Утром он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Граждан просят помочь в поисках пропавшего.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, короткие, глаза карие.

Одежда: короткая куртка чёрного цвета, синие штаны, белая рубашка, чёрные туфли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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