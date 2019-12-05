В Кишинёве разыскивается пропавший без вести мужчина

В Кишинёве разыскивается пропавший без вести мужчина

Лазарь Виктор 1979 года рождения пропал 30 ноября. Последний раз его видели в столичном секторе Чеканы, у молдо-турецкого лицея “Orizont”.

Полиция была оповещена о пропаже мужчины. Известно, что он проживает в Кишинёве, в столичном секторе Чеканы. Об исчезновении Виктора Лазаря сообщил поисковый добровольный отряд «COD».

Приметы: рост 170, худощавое телосложение, волосы короткие русые, глаза голубые.

Был одет в чёрную зимнюю куртку, тёмные штаны, на голове – тёмная кепка (бейсболка).

Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по номеру 373-796-16-381 или в Службу 112.

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