В Кишинёве разыскивается пропавший без вести молодой человек

Последний раз Вельчева Александра видели у Дмитриевской церкви на Ботанике.

Молодой человек 1990 года рождения пропал вчера, 23 августа, приблизительно в 13.00. Информацию об этом была опубликована в Кишинёвской группе взаимопомощи на Facebook.

По словам родственников, в день исчезновения 28-летний мужчина был одет в тёмно-синие джинсы, футболку и кепку такого же цвета.

Всех, кто знает о местоположении пропавшего без вести, просят звонить по номеру телефона сестры пропавшего Татьяны Вельчевой – 069 434 023.