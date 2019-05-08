В Кишинёве разыскивается подозреваемый в краже телефона (ВИДЕО)

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Мужчина воспользовался невнимательностью 16-летней девочки и забрал оставленный телефон Huawei, стоимость которого составляет 7 000 леев.

Полиция муниципия Кишинёв объявила в розыск мужчину, который появляется в видеоролике. Согласно полученной информации, он подозревается в краже телефона, принадлежащего 16-летней девушке. Инцидент произошёл 20 апреля на улице Сфынтул Андрей столичного сектора Рышкановка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит штраф в размере до 32 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Тех, кто узнал разыскиваемого, просят звонить по номеру 069 094 075 или обращаться в Службу 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.