В Кишинёве растёт число случаев ОРВИ: за неделю зарегистрировано более 2 500 заболевших

Более 2 500 случаев ОРВИ было зарегистрировано в Кишинёве в период с 29 октября по 4 ноября. Об этом в ходе заседания примэрии сообщила врио начальника главного муниципального управления социальной защиты и здравоохранения Каролина Олару.

Так, по её словам, за установленный период 2 551 человек обратился в медучреждения с признаками ОРВИ. Это больше, чем на прошлой неделе, когда было зафиксировано 1 300 заболевших ОРВИ, но меньше на 6,9%, чем за аналогичный период 2017 года.

– Больше всего пострадали дети в возрасте до 4 лет – 959 случаев, и дети в возрасте от 5 до 14 лет – 738 случаев. Из общего числа заболевших 58 человек были госпитализированы. Случаев гриппа не зарегистрировано, – отметила Олару.

Кроме этого, она сообщила, что за указанный период был зафиксирован 291 случай инфекционных заболеваний, тогда как на прошлой неделе таковых насчитывалось 209. 130 из заболевших – дети. С инфекционными заболеваниями было госпитализировано 102 пациента, а уровень госпитализации составил 61,9%.

Стоит также отметить, что в течение недели было зафиксировано 15 случаев туберкулёза, а также 2 случая кори, 1 из которых был подтверждён у взрослого жителя столицы.