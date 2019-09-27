В Кишинёве проверят техническое состояние маршруток

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В период с 1 по 14 октября в муниципии Кишинёв пройдет второй этап тестирования технического состояния автотранспортных средств, авторизованных для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.

По данным пресс-службы примэрии, в течение двух недель на станциях тестирования в Кишинёве, авторизованных Министерством экономики и инфраструктуры, проверят техническое состояние маршруток, их внешний и внутренний облик, а также оснащение, согласно правилам тестирования автотранспортных средств. Администраторы маршруток должны будут представить все микроавтобусы по графику, согласованному с Главным управлением общественного транспорта и путей сообщения, чтобы не нарушить процесс пассажирских перевозок.

Микроавтобусы, которые не пройдут тестирование в указанный срок, не будут допущены к перевозке пассажиров. Также будет отозвано право предоставлять транспортные услуги у экономических агентов, которые не представили свои автотранспортные средства или по тем или иным причинам не прошли техническую проверку.