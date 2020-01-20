В Кишинёве пропала 17-летняя девушка: связь с ней была потеряна 9 дней назад (ФОТО)

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В Кишинёве пропала без вести 17-летняя Ромина Ротару. Отчаявшиеся родители попросили помощи у граждан в её поисках.

Девушка вышла из дома 11 января. С тех пор связь с ней была потеряна. Последний раз её видели в районе Южной автостанции и в районе Центрального рынка в Кишинёве. По словам родителей, девочка вышла из дома в тонкой одежде, а обута была в кеды, передаёт publika.md.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру: 060670160 (Виктория) или 060197016 (Павел).