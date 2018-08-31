В Кишинёве пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

Родственники пожилого мужчины просят помощи у жителей столицы в поисках без вести пропавшего.

Пользователь Facebook Саша Богомол опубликовала в кишинёвской группе взаимопомощи пост, в котором просит помощи в поисках 84-летнего дедушки, страдающего потерей памяти.

По её словам, последний раз пропавшего видели на улице Димо столичного сектора Рышкановка, недалеко от озёр. В день исчезновения был одет в синие брюки в полоску, серый пиджак и кепку такого же цвета.

Тех, кто видел пропавшего пожилого мужчину или знают что-либо о его местонахождении, просят звонить по номерам 078 769 773 или 068 382 861.