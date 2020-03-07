В Кишинёве пропал пенсионер, страдающий болезнью Альгеймера

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В Кишинёве разыскивают без вести пропавшего пожилого мужчину, который страдает болезнью Альцгеймера.

По словам родственников, пенсионер ушёл со двора по улице М. Басараб в столичном секторе Рышкановка. Предполагается, что он мог поехать на Чеканы или в Центр. Сообщение о розыске было опубликовано в соцсети, в Кишинёвской группе взаимопомощи.

Одежда: светлая куртка, зеленая кепка, серые штаны, коричневые ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят звонить по номеру 069821313.