В Кишинёве пропал пенсионер, страдающий болезнью Альцгеймера

В Кишинёве пропал пенсионер, страдающий болезнью Альцгеймера

В Кишинёве разыскивают без вести пропавшего пожилого мужчину, который страдает болезнью Альцгеймера. 

По словам родственников, пенсионер ушёл со двора по улице Матей Басараб в столичном секторе Рышкановка. Предполагается, что он мог поехать на Чеканы или в Центр. Сообщение о розыске было опубликовано в соцсети, в «Кишинёвской группе взаимопомощи».

Известро, что пропавший был одет в светлую куртку, зеленую кепку, серые штаны, обут в коричневые ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, просят звонить по номеру 069821313.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md