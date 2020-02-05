В Кишинёве пройдёт Форум регионов Молдовы и России (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл первое заседание рабочей группы по вопросу организации и проведения в Кишинёве Форума регионов России и Молдовы.

Мероприятие пройдёт 13-15 мая 2020 года под названием «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией», ожидается участие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Стороны обсудили сегодня ряд организационных вопросов, определили список приоритетных направлений работы и назначили ответственных по каждому из них.

Убеждён, что планируемый Форум регионов пройдет так же успешно, как два Молдавско-российских экономических форума, и придаст импульс сотрудничеству регионов наших стран, а также будет способствовать более эффективной реализации договорённостей, достигнутых по итогам прошедшего в сентябре 2019 г. заседания двусторонней Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.