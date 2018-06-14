В Кишинёве пройдёт флешмоб в поддержку убитой в Израиле Ясмин

Акция «Защитите детей» состоится завтра, 15 июня, в 13:00 на Площади Великого национального собрания.

– На месте Ясмин мог бы оказаться чей угодно ребёнок, – отмечает общество «Солидарные родители», которое выступает в роли организатора мероприятия, пишет unimedia.md. Инициаторы акции намерены выразить таким образом свои поддержку и сочувствие родителям погибшей Ясмин – Владимиру и Дорине.

– В Молдове, как и в Израиле, в государственных детских садах нет камер видеонаблюдения, а некоторые дети подвергаются физическому и эмоциональному насилию, о чём часто сообщают их родители. Все вместе мы потребуем изменить закон РМ таким образом, чтобы во всех детских садах были установлены камеры видеонаблюдения, – призывают организаторы мероприятия.

После флешмоба участники акции отправят соответствующую петицию в Министерство образования, культуры и исследований.

Напомним, что в мае этого года в Израиле случилась трагедия в семье молдавских мигрантов. Их годовалую дочь Ясмин задушила, накрыв одеялом, няня детского сада, который посещала девочка. Случай вызвал молниеносную реакцию в израильском обществе. Родители Ясмин выступают на местном телевидении и собраниях, призывая родителей быть внимательнее в отношении своих детей, а власти этой страны – повысить срок декретного отпуска (который в Израиле составляет всего 3 месяца).

История убийства также вызвала негодование родителей по всему Израилю. Сотни людей вышли 10 июня на демонстрации в Тель-Авиве и Петах-Тикве с требованием ужесточить контроль над детскими садами и установить в них видеокамеры.