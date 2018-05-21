В Кишинёве пройдёт благотворительный забег в поддержку больных раком детей

В Кишинёве пройдёт благотворительный забег в поддержку больных раком детей

Марафон солидарности состоится в воскресенье, 27 мая, в столичном парке Валя Морилор.

В рамках забега состоится сбор средств для детей, страдающих гематологическими заболеваниями и проходящих лечение в Онкологической больнице в Кишинёве. На мероприятие приглашены все любители спорта и те, кто хочет сделать доброе дело.

Акция стартует 27 мая в 09:30 у главной лестницы в парке, которая ведёт к Государственному университету Молдовы. Организаторы подготовили программу как для взрослых, так и для детей. Участие в забеге бесплатное.

Организаторами третьего марафона солидарности для детей Онкологической больницы Кишинёва выступил Сенат студентов Академии государственного управления, передаёт stirilocale.md.

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