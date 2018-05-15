В Кишинёве проходят обыски в автошколах и Агентстве госуслуг по делу о коррупции (ВИДЕО)

На данный момент известно, что два подозреваемых были арестованы.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры нагрянули сегодня с обысками в офисы Агентства государственных услуг, а также во многие автошколы столицы.

По словам пресс-секретаря НАЦ, мероприятия инициированы в рамках уголовного дела о коррупции, в которой подозреваются сотрудники Агентства, а также представители автошкол, передаёт publika.md.

Представители НАЦ сообщили, что вскоре объявят общественности о результатах обысков.