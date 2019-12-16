В Кишинёве проходит Национальная ярмарка ковров

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VI Национальная ярмарка ковров “Covorul Dorului” проходит сегодня в Национальном музее этнографии и истории природы. Главное событие ярмарки – выставка “Scoarța de Căușeni – tezaur de culoare și simbol”, которая будет работать ​​до 31 января 2020 года.

Эта выставка дает возможность познакомиться с экспонатами Национального музея этнографии и истории природы, Национального музея истории Молдовы, Музея истории и этнографии Каушанского района, Этнографического музея села Кания Кантемирского района, Дома-музея Алексея Матеевича села Заим Каушанского района, передаёт moldpres.md.

– Это грандиозная выставка, представленная для Национальной ярмарки ковров, – отметила ученый секретарь Национального музея этнографии и истории природы Варвара Бузилэ.

Традиционное ковроткачество Молдовы и Румынии было включено 1 декабря 2016 года в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.