В Кишинёве продолжается реабилитация дорожной инфраструктуры

В Кишинёве продолжается реабилитация дорожной инфраструктуры

С завтрашнего дня, 24 марта, муниципальные власти начнут работы по капитальному ремонту тротуаров и подъездных путей на Московском проспекте и на проспекте Мирча чел Бэтрын.

На данный момент проводится ремонт тротуаров на улице Николая Зелинского, на участке бульвар Дечебал – бульвар Дачия и на улице Михаил Садовяну. Работы выполняет муниципальное предприятие “Exdrupo”. Муниципалитет уточняет, что задействованные работники соблюдают меры защиты от COVID-19, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что согласно ранее принятым распоряжениям комиссии по чрезвычайным ситуациям строительные работы в период карантина не запрещены, но должны строго соблюдаться правила безопасности для недопущения распространения коронавируса.

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