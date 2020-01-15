В Кишинёве прикрыли студию виртуальных интим-услуг (ФОТО, ВИДЕО)

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Двое жителей Кишинёва в возрасте 25 и 35 лет были задержаны по обвинению в сутенёрстве. Было установлено, что они организовали незаконную деятельность по набору девушек для предоставления сексуальных услуг через видеочаты.

В результате специальных следственных мероприятий полиция задержала двоих подозреваемых. Незаконная деятельность осуществлялась в столичной квартире, оборудованной веб-камерами и компьютерами, предназначенными для трансляции видео на специализированных сайтах. В ходе проведённых обысков сотрудники полиции изъяли технику, веб-камеры, предметы одежды, используемые девушками для видеочата, и другие предметы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.