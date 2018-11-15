В Кишинёве потерялась 6-летняя девочка: спасатели помогли найти её родных

В Кишинёве потерялась 6-летняя девочка: спасатели помогли найти её родных

Сотрудники ГИЧС возвращались с операции и заметили девочку, которая блуждала в районе Мемориального комплекса “Вечность” и не могла найти дорогу домой.

Инцидент произошёл вчера вечером в столичном секторе Телецентр, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отвели ребёнка в отряд и сделали запрос в Службу 112 о вмешательстве сотрудников полиции в установлении личности несовершеннолетней и поиске её родственников.

В течение часа родственники, обеспокоенные исчезновением ребёнка, были идентифицированы. Несовершеннолетняя в безопасности была передана родителям.

В связи с этим представители ГИЧС призывают людей, которые несут ответственность за детей, строго контролировать их местонахождение.

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