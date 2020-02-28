В Кишинёве полным ходом ведутся работы по обустройству сквера в парке «Валя Морилор» (ФОТО)

В Кишинёве полным ходом ведутся работы по обустройству сквера в парке «Валя Морилор» (ФОТО)

В столице полным ходом ведутся работы по обустройству сквера Дойны и Иона Алдя-Теодорович, который находится у входа в парк «Валя Морилор». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в парке был построен фонтан, восстановлен тротуар, также будут установлены горшки с цветами и городская мебель: скамейки, мусорные баки, а также ночное освещение.

Стоит отметить, что работы по восстановлению сквера начались недавно и завершатся в середине апреля. Проект осуществляется при поддержке экономического агента совместно с претурой сектора Центр.

– Как я сообщал ранее, мы открыты для сотрудничества со всеми, кто желает помочь нам в развитии инфраструктуры города, – написал Ион Чебан.

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