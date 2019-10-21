В Кишинёве полиция разыскивает подозреваемого в краже мужчину

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Инспекторат полиции сектора Рышкановка разыскивает мужчину с фотографии, подозреваемого в совершении кражи.

По данным пресс-службы Управления полиции муниципия Кишинёв, инцидент произошёл 5 октября. В полицию обратился 27-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что неизвестный украл у него банковскую карту, когда он находился в магазине, расположенном по улице Д. Кантемир. После этого злоумышленник снял с карты 2 900 леев и нанёс таким образом ощутимый ущерб.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит тюремное заключение на срок до 2 лет.

Всех, кто узнал мужчину с фотографии, просят звонить по номеру 060 524 448. Конфиденциальность источников гарантируется.