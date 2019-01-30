В Кишинёве полицейские спасли утопающего мужчину (ВИДЕО)

В Кишинёве полицейские спасли утопающего мужчину (ВИДЕО)

60-летний житель столицы едва не умер после того, как упал в озеро, но вовремя подоспевшие сотрудники полиции вытащили утопающего и спасли ему жизнь.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл сегодня утром, когда экипаж Батальона патрулирования и оперативного реагирования сектора Чеканы следил за порядком. Находясь на улице Отоваска, органы правопорядка заметили мужчину, который находился на участке, вблизи водоёма, где тает снег и разрушается поверхность дороги. В одно мгновение неизвестный оказался в воде.

Полицейские быстро отреагировали и вытащили утопающего. Им оказался 60-летний житель столицы. Стражи порядка оказали мужчине первую помощь и вызвали бригаду врачей.

Вскоре потерпевший был доставлен в Институт скорой помощи.

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