В Кишинёве полицейские поймали двух молодых людей с наркотиками в рюкзаке (ВИДЕО)

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Полицейские Батальона патрулирования и оперативного реагирования сектора Рышкановка поймали вчера утром двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, которые оказались потребителями наркотических веществ.

Когда молодые люди увидели машину экипажа полиции, они проявили подозрительное поведение, что стало поводом для того, чтобы провести проверку. Один из парней успел выбросить свой рюкзак, но полицейские заметили это и изъяли его. В нём было найдено 18 полиэтиленовых пакетов с растительной массой зелёного цвета со специфическим запахом.

Молодые люди были сопровождены в Инспекторат полиции, а найденное вещество направлено на экспертизу. По данным полиции, задержанные не первый раз нарушают закон, ранее они привлекались к ответственности за употребление наркотиков.

На данный момент подозреваемые находятся на свободе. Они получат наказание в зависимости от результатов экспертизы.