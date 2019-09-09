В Кишинёве пойман карманник-рецидивист, укравший кошелёк у пассажирки маршрутки

В Кишинёве пойман карманник-рецидивист, укравший кошелёк у пассажирки маршрутки

Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в карманной краже. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, инцидент произошёл в маршрутке №191. Во время движения с улицы Отоваска до Подул Ыналт мужчина, воспользовавшись невнимательностью 55-летней женщины, украл у неё кошелёк, в котором находились документы и денежные средства. Сумма ущерба составила 1 500 леев.

В результате предпринятых мер подозреваемый был идентифицирован и задержан. В рамках уголовного процесса он признал свою вину. Украденное имущество было найдено у подозреваемого и возвращено потерпевшей.

По факту карманной кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере до 42 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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