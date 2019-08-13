В Кишинёве поймали закладчика с полусотней пакетиков с наркотиками (ВИДЕО)

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В понедельник, 12 августа, сотрудники Батальона оперативного реагирования во время патрулирования улицы Албишоара сектора Рышкановка заметили молодого человека, который подозрительно себя вёл.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, на место происшествия для установления всех обстоятельств прибыла оперативная группа ИП сектора Рышкановка. В результате документирования полицейские обнаружили в рюкзаке 29-летнего жителя столицы 50 пакетиков, в которой находилось вещество желтоватого цвета со специфическим запахом. Задержанного сопроводили в инспекторат полиции.

В ходе допроса мужчина рассказал, что получал доход от размещения наркотиков в местах, установленных другими лицами, которые занимаются продажей запрещённых веществ через социальные сети. В связи с этим пакетики были отправлены на экспертизу.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа, ему грозит уголовное наказание.