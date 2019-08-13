В Кишинёве поймали закладчика с полусотней пакетиков с наркотиками (ВИДЕО)

В Кишинёве поймали закладчика с полусотней пакетиков с наркотиками (ВИДЕО)

В понедельник, 12 августа, сотрудники Батальона оперативного реагирования во время патрулирования улицы Албишоара сектора Рышкановка заметили молодого человека, который подозрительно себя вёл. 

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, на место происшествия для установления всех обстоятельств прибыла оперативная группа ИП сектора Рышкановка. В результате документирования полицейские обнаружили в рюкзаке 29-летнего жителя столицы 50 пакетиков, в которой находилось вещество желтоватого цвета со специфическим запахом. Задержанного сопроводили в инспекторат полиции.

В ходе допроса мужчина рассказал, что получал доход от размещения наркотиков в местах, установленных другими лицами, которые занимаются продажей запрещённых веществ через социальные сети. В связи с этим пакетики были отправлены на экспертизу.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа, ему грозит уголовное наказание.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md