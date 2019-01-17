В Кишинёве поймали трёх юношей, напавших и ограбивших прохожего (ВИДЕО)

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Трое парней напали на 25-летнего молодого человека и отобрали у него два мобильных телефона, а также 4 000 леев. Общая сумма ущерба составила 13 150 леев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл в конце декабря 2018 года на улице Буребиста. На место происшествия прибыли сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника. В ходе расследования подозреваемые были установлены. Ими оказались двое 16-летних подростков из Яловенского района и 19-летний парень из Шолданештского района.

Подозреваемые были сопровождены в Инспекторат полиции для выяснения обстоятельств. Стоит отметить, что один из несовершеннолетних ранее привлекался к ответственности за кражу. Молодые люди признали свою вину, заявив, что в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим 19-летний подозреваемый был помещён под стражу на 72 часа, а несовершеннолетние отпущены на свободу, но в их отношении ведётся уголовное преследование. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.