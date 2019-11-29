В Кишинёве поймали мертвецки пьяного таксиста

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Полиция получила сообщение о том, что на одной из улиц сектора Чеканы был замечен пьяный водитель машины такси. Вскоре на пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Узинелор правоохранители нашли автомобиль марки Toyota Prius.

Водитель, который хаотично ехал по улицам, пытался скрыться от преследования и ускорил движение. Но в итоге он все же решил остановиться. Выяснилось, что за рулём машины службы такси находился 37-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест на алкоголь, поэтому его отвезли в Республиканский наркологический диспансер. Там выяснилось, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 1,28 мг/л алкоголя.

На имя водителя возбуждено уголовное дело. Машину отогнали на штрафстоянку.