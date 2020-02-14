В Кишинёве поймали двух хакеров, сколотивших себе состояние на взломах паролей электронной почты и соцсетей

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За четыре года незаконной деятельности 19-летний парень и 49-летний мужчина, жители Кишинёва, заработали около 5 000 000 леев. За компьютерное преступление им грозит до 9 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в результате следственных мероприятий правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые за деньги взламывали пароли чужих электронных почтовых ящиков, а также аккаунтов в социальных сетях и в приложениях-мессенджерах. Подозреваемыми оказались 19-летний парень и 49-летний мужчина, жители муниципия Кишинёв. Их незаконная деятельность документировалась правоохранителями почти год.

Было установлено, что преступники совершали фишинговые атаки, то есть, они отправляли ссылку на адрес электронной почты или на аккаунт жертвы в соцсетях. После того, как человек открывал эту ссылку, мошенники получали доступ к паролю учётной записи, а вместе с ним банковские данные, фотографии интимного характера и другую персональную информацию.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые занимались этой преступной деятельностью с 2016 года. Они находили клиентов на закрытых форумах, а также на специализированных сайтах, где можно сделать заказ взлома пароля. Таким образом, за взлом пароля электронной почты в «Gmail» подозреваемые получали 50 000 российских рублей (13 700 леев), за взлом учётной записи в соцсети «Одноклассники» – 3 000 леев. Заказчики передавали деньги через системы онлайн-платежей. За четыре года незаконной деятельности преступники сколотили себе целое состояние – 5 000 000 леев.

В ходе обыска, проведенного в доме подозреваемых, были найдены компьютеры, мобильные телефоны и устройства хранения информации. По фактам незаконного доступа к компьютерной информации и компьютерного мошенничества возбуждено уголовное дело. Примечательно, что уголовное преследование было инициировано после того, как жалобу подал администратор компании в России, который стал жертвой молдавских мошенников.