В Кишинёве появятся туристические троллейбусы: они будут развозить желающих по столичным достопримечательностям

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В столице для туристов и для местных жителей будут организованы бесплатные троллейбусные туры. Инициатива, которая была представлена на сегодняшнем заседании муниципальных служб, принадлежит Национальной ассоциации въездного туризма Молдовы.

Исполнительный директор ассоциации Наталья Цуркану отметила в ходе заседания, что для того, чтобы инициатива стала реальностью, организация заключила соглашение о сотрудничестве с Управлением электротранспорта Кишинёва. Таким образом, туристы смогут посетить туристические достопримечательности города при помощи бесплатных троллейбусных туров (начиная с лета). Троллейбусы будут ездить по двум направлениям (по субботам и воскресеньям). Также информацию о троллейбусных турах можно будет узнать и в троллейбусах № 30, которые связывают центр города с Международным аэропортом Кишинёва, передаёт moldpress.md.

По словам директора Управления электротранспорта Кишинёва Дорина Черного, троллейбусные туры будут осуществляться только по субботам и воскресеньям, и будут длиться 1,5-2 часа. Затраты будут состоять из потребляемой энергии и заработных плат водителей троллейбусов.