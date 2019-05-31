В Кишинёве появились 10 новых почтовых терминалов: где их можно найти

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В Кишинёве была расширена сеть почтовых терминалов.

Новые почтовые терминалы установлены по следующим адресам:

ул. Сармизеджетуса, 35/1 (магазин Linella №42);

ул. Язулуй, 4/1 (магазин Linella №43);

ул. Василе Лупу, 59/4 (магазин Linella №81);

ул. Василе Александри, 19 (почтовое отделение MD-2009);

ул. Каля Ешилор, 47 (почтовое отделение MD-2069);

ул. Волунтарилор, 14/2 (почтовое отделение MD-2037);

бул. Дачия, 34 (почтовое отделение MD-2060);

ул. Пьяца Гэрий, 3 (почтовое отделение MD-2000);

ул. Парис, 51 (почтовое отделение MD-2051);

ул. Куза-Водэ, 24 (магазин Linella №83).

Ране директор ГП «Почта Молдовы» Сергей Настас отметил, что число людей, которые активно пользуются почтовыми терминалами, продолжает расти, в связи с чем было принято решение расширить сеть. Он также сказал, что в муниципии Кишинёв должны функционировать минимум 100 почтовых терминалов.

Стоит отметить, что на данный момент на территории Молдовы функционируют 30 почтовых терминалов. Карту их расположения можно найти здесь.