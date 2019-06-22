В Кишинёве появилась новая нестандартная «зебра», ведущая на бордюр (ВИДЕО)

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Ещё один пешеходный переход, который ведёт не к тротуару, а к бордюру, появился в столице. Пешеходы признаются, что их уже не удивляет такая дорожная разметка. Муниципальные власти в свою защиту говорят, что работы ещё не завершены, поэтому дорожники найдут подходящее решение этой проблемы.

Нелепая «зебра» появилась на улице Мунчештское шоссе, передаёт protv.md. Пройтись по этому пешеходному переходу не составит труда для обычного пешехода, но мамам с колясками и пешеходам на инвалидных колясках будет сложно преодолеть преграду в виде бордюра.

– Пешеходный переход великолепный, только куда он ведёт – я не понимаю, в бордюр. Превосходно! Только наши способны на это, – отметил пешеход.

Муниципальные власти говорят, что в этой зоне дорожники проводят работы по укладке асфальта и вскоре решат проблему на этой «зебре». Напомним, что в конце прошлого месяца и.о. примара муниципия Кишинёв Руслан Кодряну похвастался в социальной сети пешеходным переходом, который также вёл к бордюру. После того, как жители города высмеяли его, проблема была решена и дорожники провели тропинку, соединив таким образом пешеходный переход.