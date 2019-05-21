В Кишинёве появилась нелепая “зебра”, ведущая на бордюр: Кодряну неудачно похвастался ею в Фэйсбуке (ФОТО)

В Кишинёве появилась нелепая “зебра”, ведущая на бордюр: Кодряну неудачно похвастался ею в Фэйсбуке (ФОТО)

Временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинёв Руслан Кодряну неудачно похвастался работой, которая должна была быть выполнена ещё несколько месяцев назад. Он опубликовал на своей странице в Фэйсбук новый пешеходный переход, ведущий на бордюр. После того, как внимательные интернет-пользователи стали насмехаться над странной “зеброй”, врио примара удалил пост.

Дорожную разметку в Кишинёве делают кое-как и с огромным опозданием, но и это не стало помехой для Кодряну воздержаться от хвастовства в Фэйсбуке. Так, сегодня он опубликовал неудачно окрашенный пешеходный переход, на котором были нанесены надписи: “возьми ребёнка за руку”, “слезь с велосипеда”, “вытащи наушники”. И всё бы ничего, если бы «зебра» не вела… на бордюр.

Внимательные интеренет-пользователи сразу заметили ляп рабочих и высмеяли его. После этого пост со страницы Кодряну таинственно исчез.

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