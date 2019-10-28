Угнал машину, чтобы покататься: подростку грозит до 5 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Подросток угнал автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома в столице, чтобы покататься на нём. Органы правопорядка задержали злоумышленника, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл несколько дней назад. Владелец автомобиля обратился в полицию с жалобой. Он рассказал, что неизвестные угнали его машину, которая была припаркована на улице Киев столичного сектора Рышкановка. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что автомобиль марки Dacia был угнан после того, как злоумышленник взломал дверь. Ущерб, нанесённый владельцу имущества, составил 30 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан в секторе Ботаника, после чего его сопроводили в инспекторат полиции. Подросток признал свою вину и рассказал следователям, что угнал машину, чтобы покататься на ней, передаёт protv.md.

Примечательно, что ранее подозреваемый совершал подобные преступления. По факту угона возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.