В Кишинёве подросток сбросился с 15 этажа после смерти отца

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Не пережив смерть отца, 15-летний подросток решил свести счёты с жизнью и спрыгнул с 15-го этажа строящегося здания.

Трагедия произошла вчера, 18 января, на улице Михай Витязу столичного сектора Буюканы, пишет deschide.md. По словам заместителя начальника Инспектората полиции Кишинёва Силвиу Мушук, бездыханное тело подростка обнаружил охранник строящегося здания и позвонил в полицию.

– Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства, при которых произошла трагедия и определить причину, по которой молодой человек решился на такой поступок. Предполагается, что он находился в депрессии после того, как его отец, страдающий тяжким заболеванием, скончался, – сообщил Силвиу Мушук.