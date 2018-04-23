В Кишинёве по маршруту автобуса №5 и троллейбуса №24 будет курсировать дополнительные единицы транспорта (ВИДЕО)

Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами на загруженный общественный транспорт от жителей сектора Чеканы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Управления транспорта Кишинёва Виталий Бутучел. По его словам, автобус №5 циркулирует с интервалом 18-20 минут, тогда как должен курсировать каждые 10-15 минут, пишет realitatea.md. Стоит отметить, что автобус №5 движется по маршруту с сектора Ботаника (ул. Куза Водэ) до сектора Чеканы (ул. Буковиней, Мегаполис Mall). Дополнительный транспорт будет пущен после приобретения новых автобусов.

Кроме этого, было решено, что по маршруту троллейбуса №24 также будут курсировать 1 или 2 дополнительных транспортных средства во избежание перегруженности пассажиров в час пик. Отметим, что троллейбус №24 движется по курсу с сектора Чеканы (бульвар Мирча чел Бэтрын) до сектора Телецентр (ул. Миорица).

Напомним, что скоро в Кишинёв прибудет новый белорусский электробус. Сегодня стал известен маршрут его движения.