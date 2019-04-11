В Кишинёве по 13 леев, а в Единцах – по 38: “Апэ-канал” рассказал о тарифах на воду в Молдове

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По данным АО «Апэ-канал», самыми низкими тарифами на воду и канализацию пользуются жители Кишинёва. В некоторых других населённых пунктах страны люди вынуждены платить за водоснабжение в три раза больше кишинёвцев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жители Кишинёва меньше всех платят за услуги водоснабжения – чуть больше 13-и леев за кубометр воды. В регионах ситуация обстоит намного хуже. Например, жители Единец вынуждены тратить в три раза больше денег на оплату услуг водоснабжения – около 38-и леев за один кубометр воды. Это самый высокий тариф в стране.

По словам экспертов, тарифы ещё выше для небытовых потребителей, которые используют воду в меньших количествах. Так, например, небытовые потребители в Кишинёве платят за воду 10 леев за кубометр, а в Единцах – 40 леев. В Чадыр-Лунге тариф на воду для бытовых потребителей составляет 32 лея, а в Глодянах небытовые потребители и вовсе вынуждены платить 107 леев за кубометр воды.

Тарифы на воду в разных населённых пунктах страны выглядят следующим образом:

Бричаны – 23,00 лея (для бытовых потребителей), 61,60 леев (для небытовых потребителей);

– 23,00 лея (для бытовых потребителей), 61,60 леев (для небытовых потребителей); Рышканы – 24,00 лея (для бытовых потребителей), 58,00 леев (для небытовых потребителей);

– 24,00 лея (для бытовых потребителей), 58,00 леев (для небытовых потребителей); Теленешты – 24,00 лея (для бытовых потребителей), 69,20 леев (для небытовых потребителей);

– 24,00 лея (для бытовых потребителей), 69,20 леев (для небытовых потребителей); Леова – 25,81 леев (для бытовых потребителей), 66,39 леев (для небытовых потребителей);

– 25,81 леев (для бытовых потребителей), 66,39 леев (для небытовых потребителей); Флорешты – 25,21 леев (для бытовых потребителей), 72,85 леев (для небытовых потребителей);

– 25,21 леев (для бытовых потребителей), 72,85 леев (для небытовых потребителей); Штефан-Водэ – 25,00 леев (для бытовых потребителей), 73,24 леев (для небытовых потребителей);

– 25,00 леев (для бытовых потребителей), 73,24 леев (для небытовых потребителей); Страшены – 25,30 леев (для бытовых потребителей), 54,00 леев (для небытовых потребителей);

– 25,30 леев (для бытовых потребителей), 54,00 леев (для небытовых потребителей); Хынчешты – 25,75 леев (для бытовых потребителей), 76,34 леев (для небытовых потребителей);

– 25,75 леев (для бытовых потребителей), 76,34 леев (для небытовых потребителей); Глодяны – 26,88 леев (для бытовых потребителей), 107,00 леев (для небытовых потребителей);

– 26,88 леев (для бытовых потребителей), 107,00 леев (для небытовых потребителей); Новые Анены – 27,00 леев (для бытовых потребителей), 74,80 леев (для небытовых потребителей);

– 27,00 леев (для бытовых потребителей), 74,80 леев (для небытовых потребителей); Тараклия – 28,00 леев (для бытовых потребителей), 40,00 леев (для небытовых потребителей);

– 28,00 леев (для бытовых потребителей), 40,00 леев (для небытовых потребителей); Комрат – 32,00 лея (для бытовых потребителей), 83,00 леев (для небытовых потребителей);

– 32,00 лея (для бытовых потребителей), 83,00 леев (для небытовых потребителей); Единец – 37,40 леев (для бытовых потребителей), 78,00 леев (для небытовых потребителей).

Стоимость каждого кубометра воды зависит от поставляемого объёма и от потерь. Чем больше объём – тем меньше тариф. Только наличие общих операторов в районах может привести к снижению тарифов. Стоит отметить, что в РМ поставками питьевой воды занимаются 43 оператора и предприятия.