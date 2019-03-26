В Кишинёве планируется провести повторную ярмарку винограда

0

После успешного проведения виноградной ярмарки, которая состоялась в минувшее воскресенье, 24 марта, организаторы объявили, что 31 марта в сквере Кафедрального собора пройдёт повторная ярмарка в поддержку отечественных фермеров.

– В ярмарке, которая прошла 24 марта, производителям удалось продать около 180 тонн винограда и 10 тонн яблок. Однако некоторые покупатели так и не успели взять домой несколько килограммов Молдовы, – говорится в информации к мероприятию, созданном в Facebook.

По словам организаторов, в воскресенье на ярмарку приедут 24 фермера со всей страны и привезут с собой 100 тонн винограда и 20 тонн яблок. Кроме этого, на ярмарке можно будет найти сливы и лесные ягоды. Цена за один килограмм винограда составит 5 леев, продаваться он будет ящиками. А стоимость одного ящика яблок составит 70 леев. Ярмарка будет работать до последнего покупателя.

– Приходите, чтобы насладиться Молдовой! Приходите, чтобы выразить солидарность тем, кто любит наши земли и выращивает самый сладкий виноград и самые вкусные яблоки, – призывают организаторы.